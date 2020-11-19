В России отложат переход на новую систему оплаты за отопление домов

https://static.news.ru/photo/9318923a-2b06-11eb-ae72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок перехода на новые нормативы потребления тепла в жилых домах в очередной раз будет перенесён. На этот раз на 1 января 2022 года. Министерство строительства уже подготовило проект необходимого для этого постановления правительства.

Ранее предполагалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года, пишет «Парламентская газета».

Суть идеи заключается в том, чтобы установить одинаковые нормативы для домов со схожими параметрами и одновременно утвердить программы повышения энергоэффективности, предусматривающие среди прочего и установку в домах приборов учёта. Например, норматив по отоплению должен зависеть от количества этажей в доме, климатической зоны, в которой он расположен, и года постройки здания — до или после 1999 года. Сейчас во всех регионах принцип расчёта одинаковый, а в домах, где нет приборов учёта, норматив делят между квартирами по количеству проживающих в них людей или по квадратным метрам.

Поэтапно внедрить систему единых нормативов потребления энергии регионам было предписано в 2014 году. Однако с тех пор введение нормы переносили несколько раз.

В Государственной думе и сейчас пришли к выводу, что принимать её всё ещё рано: если сделать это, не выполнив сопутствующих программ, для жителей малоэтажных домов, построенных до 1999 года, плата вырастет, сказал член думского комитета по энергетике Борис Гладких. В ряде регионов такой рост оказался бы болезненным.

При этом для других домов нормативы могут, наоборот, весомо уменьшиться, отметил парламентарий. Но и это, по его словам, проблема: исчезнет стимул устанавливать счётчики тепла.

Надо избежать ситуации, когда гражданам проще отказаться от общедомового прибора учёта, потому что с вводом нормативов величина будет ниже, чем сейчас. То есть систему надо сбалансировать, чтобы не получилось так, что в одних домах собственники захотят вывести счётчики из строя, а в других будут платить существенно больше, — объяснил Гладких.

Депутат подготовил запрос от имени комитета в Минстрой с двумя предложениями: отложить ввод нормативов ещё раз и передать главам регионов право решать, надо ли вообще вводить такие нормативы.

В ответ на это замминистра Максим Егоров сообщил о готовящемся переносе срока перехода к единым нормативам потребления ещё на год. В ответе также сказано, что правительство поручит властям на местах и органам жилищного надзора разобраться, насколько эффективны усилия регионов, которые должны, во-первых, поэтапно переходить на новую систему, а во-вторых, сводить к минимуму негативные социальные последствия.

Вместе с тем разрешать регионам самостоятельно определять сроки ввода единого норматива по отоплению в Минстрое сочли нецелесообразным.

Верным с социальной точки зрения решение о переносе сроков назвал и зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Он пояснил, что система распределения платежей в России сейчас устроена так, что жильцы новых домов без счётчиков тепла, по сути, спонсируют тех, кто живёт в старых малоэтажных постройках, построенных в 40–60-х годах прошлого века.

Дифференциация нормативов по типу конструкции дома, отметил он, приведёт к тому, что те, кто живёт в современных, более энергоэффективных домах, станут платить меньше, а те, кто в старых — больше чуть ли не вдвое.

С точки зрения порядка, это справедливо — если ты живёшь в старом доме, потребляешь больше тепла, то должен больше платить. Но в старых домах живут в основном пенсионеры, у них небольшие доходы, и вообще жить в старых домах не очень комфортно, — считает Качкаев.

Он назвал неправильным введение нового порядка расчётов до тех пор, пока не будут внедрены все меры по энергосбережению и не уменьшится потребление тепла в домах давней постройки.

Кроме этого, более 60% домов оснащены общедомовыми счётчиками тепла, добавил депутат.

Как считает Гладких, сейчас следует сделать упор на установку приборов учёта там, где их нет. В расходах на коммуналку немалую долю составляет именно плата за теплоснабжение, и часто установка счётчиков позволяет её снизить, добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минэкономразвития сохранило прогноз по индексации регулируемых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020–2023 годах. Для остальных потребителей рост составит 3%.