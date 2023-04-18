«Отличный бизнес»: эксперт по цифровой безопасности об утечках данных Эксперт по цифровой безопасности Трухачев: компании могут получить 15 млн рублей за утечку данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка данных может принести компании от одного млн до 15 млн рублей, рассказал специалист по информационной и технической безопасности Сергей Трухачев. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что перепродажа личных данных клиентов на черные рынки превратилась в «отличный бизнес». По его словам, штраф для компании при этом будет составлять около 500 тысяч рублей.

Это отличный бизнес. Когда такие данные утекают, на черном рынке за них дают от одного млн до 15 млн рублей. Это реальные цифры. Действительно, за слив одной из крупных баз давали 15 млн рублей. А штраф, который организация заплатит за утечку, составляет до 500 тысяч рублей для юридических лиц, это максимальная санкция, — уточнил эксперт.

По словам Трухачева, компании не сильно переживают, когда происходит подобная утечка, потому что штраф оказывается намного меньше заработанных денег. В связи с этим многие фирмы, особенно неблагонадежные, мало заботятся о кибербезопасности. По мнению эксперта, угроза утечки данных со временем станет еще серьезнее.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов ранее назвал риск утечки данных главной проблемой внедрения в России цифровых паспортов. По его словам, мошенники могут воспользоваться желанием людей заменить бумажные документы приложением на смартфоне.