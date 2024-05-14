Откусила лицо, изгрызла руки. Собаки нападают на детей, кто виноват?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России произошел очередной инцидент с агрессивной собакой — в селе под Новосибирском пес зашел во двор частного дома и покусал восьмилетнюю девочку. Местные жители сетуют, что проблема агрессивных безнадзорных животных сохраняется в населенном пункте несколько лет. С начала мая в разных регионах России произошло уже несколько нападений собак. Так, недавно на Кубани питомец откусил молодой хозяйке часть лица. О последних громких инцидентах и том, как власти решают проблему, в материале NEWS.ru.

Собака прокусила девочке обе руки

На днях в селе Березиково Тогучинского района Новосибирской области собака прокусила обе руки восьмилетней девочке. Об этом журналистам «КП-Новосибирск» рассказала мать пострадавшего ребенка.

В момент инцидента женщина спала. Ее дочь играла на участке. Калитка была открыта — через нее животное и проникло на территорию. Отбившись от собаки, девочка забежала в дом и в слезах разбудила мать. Та вызвала фельдшера.

По словам собеседницы издания, раны зашивать не стали, но дали ребенку направление на прививки от бешенства. После пережитого девочка боится всех собак в округе и плохо спит, отмечает мать.

Агрессивное животное оказалось бездомным. Именно поэтому власти разводят руками, говорят, что виноватых в случившемся нет, утверждает женщина. Односельчане подтверждают ее слова. Они рассказали, что бродячие собаки уже пять лет заходят на участки, грызут кур и бросаются на людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ответ на жалобы в местной администрации говорят, что отлов собак не входит в их полномочия, и направляют в управление ветеринарии. Тем не менее мать пострадавшей девочки не намерена оставлять случившееся без внимания и уже обратилась в прокуратуру.

«Я здесь живу уже больше 20 лет, и как собаки бегали, так и бегают. Я в то лето тоже чуть не пострадала от собаки, но, слава богу, я отбилась. Пошла в сельсовет с жалобой, на что мне ответили: „Вы знаете, чья собака?“ Я [ответила]: „Да“. И они мне сказали: „Ну идите сами разбирайтесь“», — написала в Сети женщина, которая представилась коллегой собеседницы «КП-Новосибирск».

Что новосибирцы говорят об инциденте в селе Березиково

Жители региона активно и эмоционально обсуждали случившееся. Под одним из постов в паблике «Инцидент Новосибирск» пользователи предлагали местным решить проблему самостоятельно — отстрелом животных.

«В вашем селе нет охотников? Принимайте меры сами, а не жалуйтесь!» — написала пользовательница по имени Анна.

Пользователь по имени Иван посетовал на большое количество моралистов в наше время и предложил вернуть советскую практику борьбы с бродячими собаками «в один конец». С похожими инициативами выступают и некоторые другие комментаторы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако есть и противники радикального подхода. Одни отмечают, что бездомные животные просто так не нападают и что для этого их нужно спровоцировать. Другие указывают на то, что проблема бродячих стай кроется не в собаках как таковых, а в безответственных хозяевах, которые выбрасывают питомцев на улицу. Третьи и вовсе уверены, что новость об инциденте в Березиково — фейк.

Некоторые новосибирцы возлагают ответственность за ситуацию с бездомными животными на зоозащитников. В частности, ряд комментаторов вспомнили митинг против эвтаназии бездомных животных, который прошел 11 мая у театра «Глобус» в Новосибирске.

«Где те, кто на митинг выходил? Заберите всех псин к себе! До каких пор от бродячек будут страдать люди?» — возмутилась одна из интернет-пользовательниц. В ответ на этот и аналогичные комментарии авторы других постов замечают, что виноватых нужно искать не только среди зооактивистов, но и среди хозяев собак.

Стая собак напала на 11-летнюю школьницу

Неделю назад, вечером 7 мая, стая из пяти собак напала на 11-летнюю девочку в городе Игарке Красноярского края. Это произошло во дворе многоквартирного жилого дома, животные сбили ребенка с ног и принялись кусать, пока на помощь не прибежал услышавший крик мужчина.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тогда следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В СК РФ намерены установить обстоятельства инцидента и дать оценку работе должностных лиц и ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Случившееся прокомментировал зампред комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что за нападения со стороны бездомных собак отвечают чиновники, которые не обеспечили их отлов. При этом, по его словам, нередки случаи, когда вина лежит на хозяевах: они отпускают животных погулять, а те сбиваются в стаи.

Собака откусила часть лица подростку

В начале мая другой случай с агрессивной собакой шокировал жителей города Темрюк Краснодарского края. Разъяренное животное напало на 15-летнюю девочку и откусило ей часть лица.

Это произошло, когда школьница кормила псов. Она попыталась подвинуть одну собаку, чтобы насыпать корм другой. В этот момент животное и напало на девочку. По данным издания «Живая Кубань», пострадавшая — хозяйка агрессивного пса.

Собака укусила девочку за ногу и повалила на пол. От смерти ее спас парень. Он оттащил животное и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы были истерзаны плечо до кости, бедро и подвздошная область.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комментируя инцидент, депутат Бурматов призвал возбудить уголовное дело. Он напомнил, что в РФ есть статья о причинении вреда по неосторожности, по которой и должны проходить виновные в случившемся.

Где еще в последнее время нападали бездомные собаки

В начале мая в Черновском районе Читы стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и сильно покусала. Пострадавший ребенок рассказал, что это произошло, когда он гулял со своим другом. По его словам, друг успел позвать на помощь прохожего, который и отогнал стаю.

После инцидента прокурор подал иск в суд в интересах пострадавшего. Он запросил с администрации города 150 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный вред ребенку.

А на днях бродячая собака набросилась на трехлетнюю девочку в городе Усть-Куте Иркутской области. Это произошло на детской площадке. Местная прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как проблема бродячих собак решается в России

Летом прошлого года в России приняли закон, который предоставляет регионам право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. При этом отмечалось, что принимаемые меры не должны противоречить законодательству по обращению с животными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После этого целый ряд российских регионов приняли законы, разрешающие усыплять безнадзорных собак. В их числе оказались Чукотка, Бурятия, Тыва и другие. Зоозащитник Кирилл Горячев раскритиковал эту тенденцию. Он заявил, что эвтаназия является одной из форм жестокого обращения с животными, поэтому исполнителям этой меры грозит уголовная ответственность.

В свою очередь депутат Владимир Бурматов назвал эвтаназию неэффективной мерой борьбы с бездомными животными. По его мнению, она создает коррупционную ловушку для вовлеченных в процесс, поскольку тот требует заключения дорогостоящих контрактов.

Парламентарий добавил, что члены Госдумы обратились за разъяснениями в Российскую академию наук. В итоге ученые ответили, что умерщвление животных не ведет к сокращению их популяции. Сегодня у регионов есть широкий спектр альтернативных средств борьбы с проблемой — от строительства приютов до штрафов для хозяев, подытожил Бурматов.

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