Предполагаемый убийца двоих детей и няни в детсаду под Ульяновском Руслан Ахтямов стоял на психиатрическом учёте, сообщила в своём Telegram-канале детский омбудсмен Татьяна Москвалькова. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть сотрудники Росгвардии.
Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной, — заявила она.
Москалькова подчеркнула важность охраны образовательных учреждений по всей стране. По её словам, безопасностью в школах, детсадах и колледжах должна заниматься Росгвардия. Детский омбудсмен рекомендовала сотрудникам вневедомственной охраны дежурить круглосуточно.
Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, — добавила она.
Уполномоченный по правам человека выразила соболезнования близким и родным погибших при стрельбе в детсаду «Рябинка».
В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Ружьё, из которого был открыт огонь, принадлежало 68-летнему Александру Дронину, который утром отправился на охоту на «Ниве» и больше не выходил на связь.
Как выяснилось в ходе следствия, они вместе с Ахтямовым собирались пострелять из ружья. Позже полиция обнаружила тело пенсионера на свалке недалеко от посёлка Вешкайма, где произошла трагедия в детсаду.