Дарья Харитонова

Москалькова: стрелявший в детсаду под Ульяновском был на учёте у психиатра Детский омбудсмен Москалькова: предполагаемый убийца трёх человек в детсаду психически болен

26 апреля 2022 в 15:10

Россия. Ульяновская область. Поселок Вешкайм. Люди около детского сада «Рябинка», где неизвестный мужчина устроил стрельбу / Фото Ulnovosti.ru/ТАСС