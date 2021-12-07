Собянин: открывшего стрельбу в МФЦ Москвы задержали

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В ночь на 8 декабря в Москве начнётся похолодание. Его апогей придётся на пятницу, 10 декабря. В этот день температура воздуха опустится до минус 15–17, сообщает РИА Новости.

Также синоптики утверждают, что пик снегопада миновал Москву. Небольшой снег в столице продолжится, подводить итоги пока рано. В послеполуденные часы аэропорты московского аэроузла, а это самые точные и оперативные источники...