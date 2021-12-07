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Собянин: открывшего стрельбу в МФЦ Москвы задержали

16:01, 07 декабря 2021
Собянин: открывшего стрельбу в МФЦ Москвы задержали Оперативные службы у МФЦ на юго-востоке Москвы, где в результате стрельбы погибли два человека Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
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Открывшего стрельбу в МФЦ Москвы из-за конфликта с охранником задержали. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что два человека погибли, трое ранены. Градоначальник в Twitter-аккаунте принёс соболезнования пострадавшим и семьям погибших, подчеркнув, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым.

В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым, — написал он.

Также сообщается, что во время стрельбы пострадала 10-летняя девочка. Ребёнка госпитализировали в Морозовскую больницу.

Трагедия произошла в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По имеющимся данным, 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу после конфликта из-за просьбы надеть медицинскую маску, когда охранник решил выпроводить вызывающе ведущего себя посетителя. Мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что стрелявшему грозит пожизненное заключение.

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