«Открытые медиа» прекратили свою работу

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы по причине того, что его сайт был заблокирован решением Генпрокуратуры РФ. Издание приняло такое решение для безопасности сотрудников, о чём сообщило в своём Telegram-канале.

Предупреждение о блокировке Роскомнадзор не прислал. «Открытые медиа» официально не работают с сегодняшнего дня.

«Открытые медиа» работали с 1 сентября 2017 года и, по их утверждению, никогда не сотрудничали с нежелательными структурами. Финансировал проект экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Издание специализировалось на политике и общественной жизни. В нём работали журналисты РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», РИА Новости, «Дождя» и других изданий.

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались, — сообщили журналисты «Открытых медиа».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал два средства массовой информации — «Открытые медиа» и «МБХ медиа».