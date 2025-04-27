Виктория Семёнова

Открыты, но не едины — что будет, если все страны откажутся от границ?

27 апр 2025 в 08:30 Автор: Виктория Семёнова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что будет, если все страны откажутся от границ?