Все осталось как было: рубли — в России, фиеста — в Испании, налоги — по месту прописки. Но вот что исчезло — это границы. Не нужно больше получать визы, стоять в очередях на паспортном контроле или переживать из-за штампов. Мир стал открытым, но при этом не смешался в одно целое. Что даст человечеству такая свобода и какие вызовы за ней последуют? Попробуем разобраться, что будет, если все страны откажутся от границ?

Мир будущего — что будет, если все страны откажутся от границ?

Дано: есть мир с открытым передвижением, но без глобального объединения в одно государство. Что же последует, если все страны откажутся от границ? Попробуем выделить позитивные моменты:

  1. Люди могут свободно ездить, жить, работать и учиться в любой стране, без виз и миграционных барьеров. Это огромный бонус для личной свободы и возможностей.
  2. Компании получают доступ к глобальным талантам, а специалисты — к большему числу вакансий. Это может ускорить экономическое развитие, особенно в странах с нехваткой рабочей силы.
  3. Путешествовать стало проще и дешевле — туризм развивает культурный обмен, повышает уровень толерантности и взаимопонимания между народами.
  4. Взаимная открытость создает сеть взаимозависимостей. Война с соседом, чей рынок, специалисты и технологии тебе нужны ежедневно, — становится крайне невыгодной.
  5. Если физические границы не имеют значения, то и борьба за «полоску земли» теряет смысл. Для чего сражаться за спорные территории — никто не контролирует перемещение. Конечно, это будет работать в том случае, если удастся повысить лояльность во взаимоотношениях между агрессивно настроенными друг против друга национальными группами.

Открыты, но не едины — что будет, если все страны откажутся от границ?Фото: Shutterstock/FOTODOMОткрыты, но не едины — что будет, если все страны откажутся от границ?

Однако можно выделить и несколько минусов:

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  1. Массовый переезд людей в страны с высоким уровнем жизни увеличит нагрузку на инфраструктуру развитого государства. К тому же массовый отток из родных, менее комфортных для жизни земель, может привести к экономическому коллапсу. Квалифицированная рабочая сила устремится туда, где условия труда лучше.
  2. Без четкой системы отслеживания сложнее контролировать въезд и выезд людей, что может повысить преступность в масштабах целой планеты.
  3. Если миграция будет слишком массовой и резкой, это может вызвать напряжение между локальными сообществами и приезжими — как в случае с неконтролируемой миграцией.
  4. Границы традиционно играют роль буфера и средства раннего предупреждения. Если их нет, страны могут чувствовать себя более уязвимыми.
  5. Границы как бы замораживают старые конфликты: территориальные споры, национальные разногласия, борьбу за ресурсы. Но когда границы стираются, старые раны могут вновь открыться. Например, этнические группы могут массово вернуться на историческую родину, а спорные земли снова станут причиной конфликтов, ведь теперь туда легко добраться.
  6. Сложнее контролировать потоки оружия, диверсантов, наемников — может привести к волнениям внутри государства и напряжению в отношениях с соседями.

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