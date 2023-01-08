Открытое горение в пятиэтажке в Хасавюрте ликвидировали

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Открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте удалось устранить, передает ГУ МЧС по Дагестану. К ликвидации последствий ЧП привлекли 28 человек и девять единиц техники.

В 02.41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла... В 02.55 пожар локализован. 03.07 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняется. Предварительно, пожар возник после взрыва газа.

Изначально сообщалось о трех пострадавших в результате взрыва газа, который произошел в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте. Все — в состоянии легкой степени тяжести. Эвакуированы 10 человек.

Ранее в Тюмени произошел пожар в здании автосервиса. Строение серьезно повреждено. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв баллона. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Здание сервиса получило сильные повреждения, также пострадали пять частных домовладений, расположенных рядом.

30 декабря в Перми кочегар почти полностью сжег ретропоезд 1944 года выпуска, который готовился к отправке со станции. По предварительной информации, причиной инцидента стало слишком большое количество угля.