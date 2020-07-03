Открытие пещеры «Таврида» для туристов запланировали на 2021 год

https://static.news.ru/photo/d159357a-bd26-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Пещера Таврида Фото: Vakhru/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Крымская пещера «Таврида» может быть открыта для посещения туристами в 20201 году. Об этом заявил руководитель проекта Геннадий Самохин.

Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года. Момент открытия в планах — начало 2021 года. Это в проекте, — цитирует его РИА Новости.

Самохин добавил, что планы, связанные с открытием пещеры, не окончательные и ещё могут быть изменены.

Он отметил, что для посещения туристами будет доступно 570 метров. Большая часть пещеры останется закрытой, поскольку там продолжают работу учёные. По словам Самохина, в процессе раскопки новых путей и поиска других галерей, они постоянно находят что-то новое.

Пещера была обнаружена в районе посёлка Зуя в Белогорском районе Крыма в 2018 году. Спелеологи нашли там большое количество останков древних животных. По мнению учёных, полость оставалась запечатанной на протяжении по меньшей мере 1 млн лет.

NEWS.ru писал, что в «Тавриде» нашли зубы и ребро древнего носорога. Возраст находки составляет не менее 1,5 млн лет. Палеонтологи воссоздали приблизительный облик животного и пришли к выводу, что останки принадлежат двурогому носорогу — стефаноринусу, который похож на современного африканского. Его высота составляла 2 м, длина — 3,4 м. Ранее этот вид на территории РФ не находили.