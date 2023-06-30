Открытая вечеринка от «ВКонтакте» пройдет в Москве перед VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве перед фестивалем VK Fest социальная сеть «ВКонтакте» организует открытую вечеринку. Pre-party пройдет 7 июля на площадке «Депо». Начало мероприятия заявлено на 20:00. Вход для посетителей свободный, но количество мест ограничено. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что открытая вечеринка поможет создать необходимое настроение перед фестивалем.

Мы всегда стремимся создать фестивально-концертное настроение перед VK Fest. Это отличная возможность ощутить вайб фестиваля еще до его начала. На pre-party вы сможете познакомиться с людьми, с которыми потом встретитесь на VK Fest. Приглашаем всех москвичей круто провести время перед нашей масштабной программой в Парке Горького, — рассказал Сидорков.

На разогреве для зрителей выступят DJ Basky&Мося. Ожидаются выступления Мэйби Бэйби, Тима Акимова и Ольги Серябкиной. Ведущим события заявлен блогер Лев Шагинян. Посетители также смогут пообщаться со звездами.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее анонсировала фестиваль для поклонников современной культуры, в том числе для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. «Фандом Фест» состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage. В рамках мероприятия посетители смогут пообщаться с авторами, актерами и создателями фильмов.