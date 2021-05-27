«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

https://static.news.ru/photo/476ac9ba-becd-11eb-a1e2-96000091f725_660.jpg Андрей Пивоваров Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Общественная организация «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) объявила о самоликвидации. Как заявил исполнительный директор Андрей Пивоваров, такое решение руководство приняло для защиты сотрудников от преследования, пишет «Интерфакс».

Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников, — сказал Пивоваров.

Он отметил, что такое решение связано с новыми поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматриваются в Госдуме. По словам исполнительного директора движения, закон будет меняться в сторону ужесточения, что не позволит организации полноценно работать, а также поставит под угрозу не только её сотрудников, но и сторонников.

Ранее в правозащитном центре Gulagu.net сообщили, что прекращают работу в России из-за опасений за своих сотрудников. Там отметили, что после ситуации в Белоруссии каждый из работников центра, по сути, является «камикадзе».