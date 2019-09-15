https://static.news.ru/photo/d6b7504e-d760-11e9-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Парк, который был построен на месте снесённого здания ТРЦ «Зимняя вишня», открылся для посещений. В центре парка установлена башня, она олицетворяет кузнецкую крепость в Новокузнецке, в которой началась история Кузбасса.

Облагорожена территория вокруг парка, в том числе жилые дома, где были отремонтированы фасады, установлены стеклопакеты, в том числе школа № 7, где находился штаб ликвидации пожара в торговом центре, пишет «Интерфакс».

Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов, — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Все работы велись за счёт пожертвований, они были согласованы с родственниками погибших. Изначально планировалось построить парк за два года, но рабочие управились за восемь месяцев. В память о погибших в парке высажены 60 сосен — по одной за каждого человека. Через два года, когда приживутся деревья, их объединят гамаками.

В парке уложены семь тысяч тонн натурального камня, из которых самый тяжёлый весит 15 тонн. По периметру парка и внутри него стоят колонны, в которые вмонтированы динамики и камеры видеонаблюдения. Построен амфитеатр, есть детские качели, горки, работает фонтан с возможностью имитировать туман.

Ранее News.ru сообщал, что апелляционный суд Польши принял решение о законности постановления об экстрадиции в Россию скрывавшегося от правосудия бывшего генерального директора компании, владеющей основной долей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».