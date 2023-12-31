«Неприятное понижение»: синоптик предупредил о резком похолодании в Москве Синоптик Шувалов заявил о резком похолодании в Московском регионе в Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В новогоднюю ночь в Московском регионе ожидается серьезный мороз, столбики термометров опустятся до минус 10–15 градусов, таким прогнозом поделился с «360» метеоролог Александр Шувалов. Он пояснил, что похолодание начнется 31 декабря, оно вызвано сменой ветра в северной части региона на северо-восточный. Синоптик отметил, что холода продержатся всю следующую неделю, отклонение от нормы составит порядка 15 градусов, а температура воздуха достигнет минус 20.

Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10–15 градусов мороза. <...> Сегодня и завтра тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром, — сказал прогнозист.

Шувалов добавил, что погода особо не будет отличаться по отдельным округам. Сильного ветра не ожидается, однако он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья 31 декабря, на следующий день и все новогодние каникулы, уточнил он.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы 31 декабря ожидает дождь, снег, гололед и ноль градусов тепла. Кроме того, предупредил синоптик, в столицу придет порывистый северо-западный ветер со скоростью до девяти метров в секунду.