Отказы в исках по криптовалютным делам оспорят в Конституционном суде Адвокат Аманлиев оспорит отказы в исках по криптовалютным делам в КС

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Адвокат Марат Аманлиев пожаловался в Конституционный суд на норму закона о цифровых валютах, его обращение зарегистрировано, сообщает РБК. Жалоба подана после того, как клиенту юриста отказали в иске в связи с тем, что он не уведомил ФНС, что стал обладателем цифровой валюты.

Суды отказывают в удовлетворении таких исков из-за отсутствия уведомления в ФНС, что делает право на защиту в суде условным. Его можно реализовать лишь после формального уведомления, но порядок не установлен, объяснил Аманлиев.

Следовательно, соблюдение такого требования невозможно, что делает невозможной и реализацию права на судебную защиту. Отметим, что право на судебную защиту не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах. Соблюдение этого требования невозможно, что фактически лишает владельцев криптовалюты права на защиту, — уточнил адвокат.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе заявила, что российские власти должны пресекать проникновение криптовалют во внутреннее денежное обращение. По ее словам, регулятор выступает с предложением усилить ответственность за использование таких денежных средств в расчетах внутри страны