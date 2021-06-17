В Москве разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

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Власти Москвы разрешили работодателям отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые откажутся прививаться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов рассказал агентству, что представители бизнес-сообщества обсудили этот вопрос с чиновниками. В правительстве Москвы их заверили, что санкций за подобные решения не последует.

Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей. — NEWS.ru) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации, — сказал он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

В мэрии пояснили, что в столице насчитывается 3,5–4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Поскольку требуется привить не менее 60%, то под действие указа подпадают свыше 2 млн человек.

Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что работодатели не могут заставить сотрудников проходить вакцинацию и уволить за отказ от прививки.