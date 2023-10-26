Отказ от индексации зарплат в 2024 году: коснется ли силовиков и военных В Минфине объяснили, коснется ли военных заморозка индексации зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащих и силовиков не затронет приостановка на 2024 год индексации зарплат госслужащих. Что об этом известно?

«Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно», — сообщили в Минфине.

Что за закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года действия положений об индексации зарплат госслужащих. Инициатива также затронет зарплаты судей, помощников депутатов и сенаторов, полицейских и военных.

Согласно документу, индексация окладов государственных служащих, занятых в сфере организаций бюджетной сферы, исключению не подлежит.

Помимо этого, в проекте говорится о приостановке индексации зарплат военнослужащих, но эту норму парламентарии предлагают убрать.

Документ был внесен в палату 29 сентября правительством РФ. Он предусматривает изменения в законы «О статусе судей в Российской Федерации», «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в своем заключении подчеркнул, что считает целесообразным при подготовке проекта к II чтению дополнительно обсудить возможность исключения положений о приостановке индексации окладов военнослужащих.

В случае принятия поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Что в Госдуме говорили о «зарплатной революции»

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что в России назрела «зарплатная революция». По его словам, только так можно решить проблему дефицита кадров в стране.

«Нужны системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и, соответственно, быстрому росту оплаты труда. Я бы сказал, назрела и перезрела зарплатная революция», — высказался Бабаков.

Он пояснил, что поднять уровень зарплат возможно путем доступного кредитования предприятий, производительности труда и снижения налоговой нагрузки.

Кому могут повысить зарплату

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что зарплату следует повысить учителям. Она подчеркнула, что преподавателям за их тяжелый и чрезвычайно важный труд нужно финансово помогать.

«Вот уж кто действительно заслуживает вознаграждения, так это наши учителя. Лучше им поднять зарплату за тяжелый и чрезвычайно важный труд», — заявила Лантратова.

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