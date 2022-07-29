Россия готова отказаться от Болонской образовательной системы и создать свою. Об этом в День славянской письменности и культуры, 24 мая, заявил министр науки и образования РФ Валерий Фальков. Россия присоединилась к Болонскому процессу — программе универсализации европейского образования — в 2003 году. Тогда же в университетах появилась двухуровневая система — бакалавриат и магистратура. Однако в 2022 году было решено сделать ставку на возврат к программам специалитета и развитие «собственной уникальной системы образования». Какой она будет и ждать ли глобальных перемен — в материале NEWS.ru.