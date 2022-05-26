Отказ части бойцов ВСУ покинуть «Азовсталь» объяснили «тёмными историями» Военный эксперт Норин заявил, что «Азовсталь» отказались покинуть фанатики с тёмными историями

Вооружённые силы Украины / Фото Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Евгений Норин предположил в беседе с NEWS.ru, что территорию мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», включая подземные помещения, отказались покидать «фанатики Бандеры и прапора», а также люди с «тёмными историями». Он добавил, что в последнем случае бойцы ВСУ опасаются, что из них «клещами и паяльной лампой» начнут «вытягивать» подробности.

Не все [на стороне Украины] воюют из-за страха. Там полно фанатиков, не шутейно воюющих за Бандеру и прапор. Азовцы, вероятно, из таких. Часть из них не сдались из-за своих специфических тёмных историй, мрачных. Боятся, что они всплывут, и их привлекут к ответственности, начнут выяснять подробности с помощью клещей и паяльной лампы. Это нормальная ситуация во время окружения, военных катастроф. Одни сдаются сразу, другие — только по приказу командования, третьи — до конца пытаются вырваться и добраться до своих, — считает Норин.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории «Азовстали» еще могут оставаться украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил. Он добавил, что пока нельзя со 100% уверенностью утверждать, что на заводе не осталось никаких людей. Однако, по словам главы республики, они не представляют угрозы.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских и донецких сил. В плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на заводе «Азовсталь», когда пытались взорвать склады с боеприпасами.

Командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.