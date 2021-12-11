Отходы из магазинов и ресторанов пустят на удобрения

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что органические отходы магазинов и общепита необходимо начать перерабатывать в удобрения. По её словам, она уже поручила изучить этот вопрос Минсельхозу и Минпромторгу. Об этом сообщают «Известия».
Переработанные отходы планируется
В РЭО при этом рассказали, что в нормативной базе нет определённых пунктов, касающихся обращения с органикой. Под регулирование попадают лишь вопросы обращения биологических отходов и отходов животноводства.
Ранее депутат Сергей Лисовский и глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.