Отходы из магазинов и ресторанов пустят на удобрения

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что органические отходы магазинов и общепита необходимо начать перерабатывать в удобрения. По её словам, она уже поручила изучить этот вопрос Минсельхозу и Минпромторгу. Об этом сообщают «Известия».

Переработанные отходы планируется использовать в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Профильные ведомства должны представит свои предложения до 15 декабря. Отходы ресторанов и магазинов можно использовать как в качестве удобрений, так и комбикормов, рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он добавил, что они также подойдут для выращивания технических культур, например, конопли и льна.

В РЭО при этом рассказали, что в нормативной базе нет определённых пунктов, касающихся обращения с органикой. Под регулирование попадают лишь вопросы обращения биологических отходов и отходов животноводства.

Ранее депутат Сергей Лисовский и глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.