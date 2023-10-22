Отели на горных курортах Сочи заметно подорожали в зимний период РБК: отели на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» подорожали на 8-25%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Средняя стоимость одной ночи на горнолыжных курортах России за год увеличилась на 8-25%, передает РБК со ссылкой на сервисы бронирований. Значительнее всего подорожал отдых в Сочи, средний чек в отелях на «Красной Поляне» и «Роза Хутор» составил 13 тысяч рублей (+26%) за ночь.

Согласно данным МТС Travel, в целом по стране в период с 9 января по 30 апреля 2024 года цена выросла на 15% — до 10,6 тысячи рублей. Представители сервиса Ostrovok.ru называют сумму в 10 тысяч рублей за ночь (+25%). По данным «Яндекс.Путешествий», средняя стоимость в предстоящем сезоне составит 10,4 тысячи рублей (+8%).

Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кемеровская и Мурманская области по-прежнему пользуются популярностью у любителей горнолыжного отдыха. По данным МТС Travel, номер в гостинице Шерегеша обойдется в 8 тысяч рублей (+20%), за ночь в Большом Вудъявре придется отдать 7,3 тысячи рублей (+27%), а на Домбае — 5,9 тысячи рублей (по сравнению с 2022 годом цена не изменилась).

Данные разных сервисов отличаются, представители Ostrovok.ru утверждают, что увеличение стоимости отдыха на некоторых курортах оказалось даже выше. Больше всего подорожали отели в Архызе и Шерегеше (+32%): 12,1 тысячи рублей и 11,5 тысячи рублей соответственно.

Примечательно, что пока свободные номера в отелях есть. Однако ближе к праздничным дням их будет все меньше, а цены продолжат расти.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что сэкономить на отдыхе в зимнее время года можно, если спланировать путешествие на период до или после новогодних праздников. Кроме того, таким образом удастся избежать скопления большого количества туристов.