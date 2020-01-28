https://static.news.ru/photo/d16695ca-41b2-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостиницы и места массового пребывания туристов в столице взяты под особый контроль после вспышки коронавируса в Китае, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, при получении тревожных сигналов с таких объектов туда будут высланы оперативные бригады медиков, которые проведут сплошной осмотр.

Он также подчеркнул, что Москва обеспечена необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Тем не менее мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам, — отметил Собянин.

Мэр добавил , что столичные власти совместно с Росздравнадзором рассматривают возможность поставки специальных диагностических тест-систем.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился. По данным пресс-службы ведомства, среднемноголетние уровни заболевания в настоящее время не превышены.