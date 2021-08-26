Отец зачисленной в МГУ 9-летней москвички выказался о её поступлении в вуз

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, зачисленной в МГУ, Евгений заявил, что совсем не рад поступлению дочери в вуз. По словам отца вундеркинда, девочка должна была поступить в МГУ ещё год назад, но ей на тот момент не выдали аттестат, сообщает Пятый канал.

Теперь, говорит Евгений Тепляков, ребёнку придётся навёрстывать упущенный год.

К сожалению, государство и система образования у нас украли год. Мы должны были поступать в институт ещё год назад, но поскольку диплом нам не выдали, то можно сказать, что этот год был потерян. Это очень плохо, но мы надеемся наверстать упущенное, — заявил отец самой юной в мире студентки.

Спрос с Тепляковой в вузе будет такой же, как и с других студентов. Отец первокурсницы рассказал, что Алиса сейчас усиленно готовится к учёбе. Но ещё в прошлом году она прочитала почти все учебники факультета психологии.

Для неё это будет повторение пройденного, — заявил Евгений Тепляков.

В семье одарённой девочки — семеро детей. Её младший брат Хеймдалль, которому исполнилось семь лет, в следующем году попробует сдать выпускные экзамены.

Хеймдалль сдал девятый класс в семь лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет, — рассказал отец юной студентки.

Ранее сообщалось, что сдавшая ЕГЭ к восьмилетнем возрасте москвичка Алиса Теплякова не исключает, что получит диплом МГУ им. Ломоносова раньше отведённых на это пяти лет обучения.