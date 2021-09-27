Отец убитого с главой ФСИН в Забайкалье рассказал, как пытался спасти сына

Отец Виталия Раздобреева, который был убит вместе с начальником забайкальского УФСИН Евгением Шиховым, рассказал, что стрельба произошла ночью, но он её даже не услышал. Раздобреев-старший сразу повёз сына в больницу. По его словам, он сам мог стать подсудимым, если бы сразу осознал, что ранение смертельно. Об этом сообщает «МК в Чите».

Виталий Раздобреев с отцом ночевали на кордоне, отец отправился в машину, а сын находился в доме.

В какой-то момент собаки залаяли. Я даже выстрелов, как таковых, не слышал. Посмотрел в окно: сначала выбежал Новиков (ещё один потерпевший. — NEWS.ru), за ним выскочил Коля с ружьём (обвиняемый Николай Макаров. — NEWS.ru). Я ни о чём до такой степени плохом не подумал, — рассказал Раздобреев старший.

Он добавил, что появился ещё один мужчина, у Макарова отобрали ружьё и сам он вбежал в дом. Виталий ещё был жив, отец повёз его в больницу, но в пути осознал, что «всё тщетно». Что именно случилось в доме, он не выяснял, не успел.

Тем, что я с самого начала пытался помочь сыну, объясняется то, что на скамье подсудимых сейчас Макаров, а не я. Если бы я сразу понял, что помочь сыну ничем нельзя, Макарова бы сейчас здесь не было, — рассказал отец погибшего.

С подсудимым Николаем Макаровым, сторожем охотничьего хозяйства, он был знаком почти два года, тот заявил в зале суда, что докажет свою невиновность.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, а также восемь исследований с применением полиграфа. Кроме того, проведённая психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого способным отдавать отчёт своим действиям.