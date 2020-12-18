Отец Тесака намерен снять с сына обвинение в убийстве

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В деле Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, появились новые подробности. Так, следователи считают, что националист мог быть причастен к ещё двум убийствам.

Как выяснило следствие, Марцинкевич имеет связь с убийством, в котором обвиняют активистов Сергея Маршакова и Максима Аристархова.

Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину, — рассказал адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик, слова которого приводит StarHit.

Однако отец националиста Сергей Марцинкевич намерен доказать непричастность сына к убийствам 2007 года. Родственник уже уведомил о своём решении следователя и в ближайшее время подпишет все необходимые документы.

Максим Марцинкевич был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили.

Ранее NEWS.ru писал, что найденная во рту погибшего националиста Максима Марцинкевича предсмертная записка заставляет усомниться в версии о его самоубийстве и указывает на то, что заключённый опасался за жизнь. Об этом сообщил почётный адвокат РФ Дмитрий Краснов.