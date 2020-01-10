https://static.news.ru/photo/224f79ec-3462-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: chp45/vk.com

Рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части на территории Забайкалья, начали избивать сразу после поступления на службу. Для издевательств специально выбирали те места, где нет камер.

Об этом журналистам рассказал отец «стрелка» Салим Шамсутдинов. Мужчина сообщил, что рядового били таким образом, чтобы после ударов не оставалось следов.

По словам отца Шамсутдинова, его сын до конца давал отпор тем, кто над ним издевался. В одиночку, отмечает родитель, рядового было не осилить, поэтому Рамиля били по четыре-пять человек.

Остальные пострадавшие «сломались» в течение недели-двух. А он, получается, держался несколько месяцев до инцидента. Он не рассказывал о происходящем, вероятно, потому что звонил под присмотром. Также, я думаю, что он не хотел расстраивать меня, потому что у меня был инсульт, — приводит слова Салима Шамсутдинова РБК.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего бойню в Забайкальском крае, рассказал, какие детали могут повлиять на приговор военнослужащему. По словам Руслана Нагиева, смягчить наказание солдату может уголовное дело против военного, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым.