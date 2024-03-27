Отец спасшего людей из «Крокуса» подростка рассказал, как узнал о теракте Отец Ислама Халилова заявил, что сын позвонил ему из «Крокуса» в момент теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Отец 15-летнего Ислама Халилова, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», в беседе с NEWS.ru рассказал, что сын позвонил ему в момент трагедии и сообщил о нападении террористов на концертный зал. По словам мужчины, в это время он находился на работе, но после звонка Ислама сразу поехал на место теракта.

Мы живем недалеко, в 400 метрах от «Крокус Сити Холла». Был обычный день, я был на работе. Я знал, что Ислам в тот день должен был пойти на работу: в пятницу, субботу и воскресенье. Вечером мне звонит: «Отец, здесь террористическое нападение на „Крокус Сити Холл“». Я сначала не понял, плохо было слышно. Второй раз созвонились, спрашиваю: «Что там?». Он такой: «Напали террористы», — рассказал Халилов.

Мужчина находился в 10 километрах от концертного зала. По приезде на место трагедии он рассказал прибывшим туда правоохранителям о нападении террористов и о том, что в здании находится его сын.

Ранее в Москве наградили подростков, которые оказали помощь людям при эвакуации из «Крокус Сити Холла». В списке награждаемых было шесть человек, в том числе Ислам Халилов, Никита Иванов и Артем Донсков. Кроме официальных благодарностей им вручили ноутбуки, подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России.