Отец сбитого в Балашихе мальчика потребовал сурово наказать Башкирову

Отец погибшего в Балашихе весной 2017 года шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что сбившая трёх детей в Москве Валерия Башкирова должна понести суровое наказание. В разговоре с NEWS.ru он выразил сочувствие родителям и родственникам погибших детей.

Это ужасная трагедия, виновница которой должна понести суровое наказание. Но по своему опыту я знаю, что наказание не будет слишком суровым, поскольку есть тревожные звоночки, а именно то, что убийцу детей отправили под домашний арест вместо того, чтобы взять под заключение и поместить на нары, — произнёс Шимко.

По его мнению, нынешняя система чрезвычайно милосердна в подобных ситуациях и родителям и родственникам предстоит бороться с ней. Шимко выразил готовность поддержать родителей.

Никулинский суд/ТАСС

У меня есть хорошие зарубежные врачи, которые могут проконсультировать, что касается медицинских экспертиз. Кроме того, нужна помощь со стороны общественного контроля в сфере расследования таких дел, ведь такие дела порой спускаются на тормозах и потерпевшие брошены на произвол судьбы, — подчеркнул он.

Шимко подчеркнул, что «никакого примирения с убийцами не должно быть». Люди обязаны понимать, что за такими нарушениями последует тяжёлое и неизбежное наказание.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову под домашний арест. Девушке предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм.