Отец погибшего в Сочи футболиста рассказал о последних часах жизни сына Отец футболиста Лесина рассказал, что его сын умер от асфиксии

Фото: ФК «Делин» Ижевск

Сергей Лесин, отец погибшего в Сочи футболиста Алексея Лесина, рассказал о том, как его сын провел последние часы жизни. В интервью «Звезде» Сергей также назвал причину смерти, спортсмен скончался от асфиксии, он мог попасть в сильное течение реки.

Многие говорят, что там есть место нехорошее, где река соединяется с морем. Течение. Может, он попробовал сократить путь. Может, кто-то помог ему, подтолкнул. Но рюкзак не обнаружен, — обратил внимание Лесин.

Отец футболиста поделился, что у Алексея с собой был рюкзак с документами, ключами от автомобиля и билетами, но вещи так и не нашли. Лесин старший не исключает, что сына могли убить. Однако он уточнил, что ездивший на опознание тренер, сказал, что на теле синяков не обнаружили.

По словам Сергея, сын незадолго до трагедии был в караоке с товарищами по команде. Когда заведение закрылось, спортсмены отправились в другой бар, куда Лесина не пустили, потому что он был в шортах. Ребята предложили вызвать ему такси, но он отказался, сказал, что пойдет во «Вкусно и точка» рядом или еще куда-нибудь.

Потом он зашел в бар, уже, видать, искупался, потому что мокрым был. В этом баре пробыл до пяти часов, пока они не закрывались. Его в пять часов видели живым, нормальным. Потом в пять часов он пошел в сторону тренировочной базы. Потом его уже нашли неживым. Обнаружили около семи-восьми на пляже, — отметил Сергей Лесин.

Напомним, 30-летний футболист и тренер Алексей Лесин скончался 6 ноября. Он приехал на всероссийские соревнования в Сочи, его тело нашли на берегу моря.