Отец погибшего на крейсере «Москва» срочника рассказал о просьбе к Путину Отец погибшего на крейсера «Москва» срочника заявил о планах обратиться к Путину

Фото: МО РФ

Крейсер «Москва»

Отец погибшего на крейсере «Москва» срочника Дмитрий Шкребец намерен обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, если сочтет неполным расследование происшествия. Об этом мужчина заявил в интервью NEWS.ru. По его словам, дальнейшие действия будут зависеть от того, какими окажутся итоги уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью корабля.

Если итог окажется несправедливым, то я продолжу публично писать все, что думаю по поводу этого дела. Не исключаю обращения к президенту. <...> Потому что единственное официальное лицо, к которому после всего будет смысл обратиться, это только президент и главнокомандующий Владимир Путин, — сказал собеседник NEWS.ru.

Шкребец добавил, что военные следователи не могут закрыть дело просто так — им потребуется предоставить какое-то обоснование. Даже если дело останется засекреченным, родственники моряков все равно должны быть ознакомлены с итогами и выводами следствия, подытожил отец военнослужащего.

В феврале этого года Дмитрий Шкребец сообщил, что Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу в связи с гибелью флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» в апреле 2022 года. По его словам, расследование не могут продолжить из-за невозможности привлечь к ответственности виновных.