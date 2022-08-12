Отец погибшего хоккеиста рассказал, что у него не было проблем со здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец 14-летнего хоккеиста из Санкт-Петербурга, погибшего во время тренировки в клубе СКА, рассказал «360», что у его сына не было проблем со здоровьем. По его словам, в последний раз команда проходила диспансеризацию в июле, перед началом сезона.

Никаких проблем там не было. Делали УЗИ сердца свежее буквально в июле, перед сезоном. То есть смотрели врачи, сказали, что все нормально, — заявил мужчина.

Он добавил, что у юного спортсмена были очень большие перспективы.

Хоккеист из Санкт-Петербурга 2008 года рождения скончался после попадания шайбы в грудь на тренировке в школе петербургского СКА. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в область сердца. Врач команды оказал мальчику первую помощь и вызвал бригаду «скорой», которая провела реанимацию. Сердце смогли запустить, мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Хоккейный клуб пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего, а также провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В свою очередь, отец погибшего назвал происшествие несчастным случаем и заверил, что не собирается никого винить в этом.