Отец пермского стрелка ответил на вопрос об учёте в диспансере

Отец Тимура Бекмансурова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу в Пермском государственном университете, ответил на вопросы следователей. Он рассказал, что они с женой пили только по праздникам, наркотики не употребляли, никогда не состояли на учёте у психиатра, в наркологическом и психоневрологическом диспансера. Его слова приводит Shot.

Мужчина отметил , что у него сына не было зафиксировано психических проблем. Ребёнок часто болел простудой и постоянно наблюдался в детской поликлинике, где проходил всех необходимых врачей.

Отец и мать стрелка начали ссориться на бытовой почве в 2008 году, а в 2009 они развелись. До 2011 года они пытались восстановить брак и периодически жили вместе.

Я не видел, чтобы Тимур переживал из-за моего развода с женой. Воспринял всё спокойно. Однако, что у него творилось в душе, мне неизвестно, — подчеркнул отец.

В школе ребёнок учился в основном на четвёрки, не имел проблем с поведением. Он не занимался спортом. Его характер отец оценил как спокойный, неагрессивный, добрый, общительный и неконфликтный.

Каких-либо странностей в его поведении я никогда не замечал, никаких странных мыслей или планов не высказывал. С кем Тимур общался, мне неизвестно, — добавил он.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся, по предварительной информации, открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате стрельбы погибли шесть человек. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Сам стрелок при задержании был ранен. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Для того чтобы выяснить, был ли он вменяем во время нападения и отвечал ли за свои действия, его планируется направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.