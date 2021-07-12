Отец изнасилованной девочки выследил и убил педофила в Самарской области

В посёлке Винтай Самарской области мужчина убил педофила, изнасиловавшего его дочь. Олега Свиридова нашли мёртвым с ножевым ранением, его тело было присыпано землёй. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мужчина сознался в преступлении, но заявил, что насильник сам наткнулся на нож.

25 августа в полицию поступило обращение: свидетель заявил, что увидел в телефоне знакомого, которым оказался Свиридов, видеозапись с изнасилованием девятилетней девочки. Сотрудники правоохранительных органов отправились по месту жительства, но дома мужчину не нашли.

В ходе расследования стало понятно, что это не первое его преступление. До этого Свиридов изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы знали его, так как он общался с их родителями.

Ранее сообщалось, что двух жителей Башкирии задержали за убийство 15-летней девочки. Следователи установили, что они присоединились к компании несовершеннолетних, справлявших день рождения на улице. Один из них предложил продолжить вечеринку у него дома. После того как другие участники разошлись, мужчины изнасиловали девушку, задушили и спрятали тело в яме недалеко от дома.