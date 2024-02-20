Отец американки отреагировал на ее арест за помощь ВСУ Отец американки шокирован ее арестом за сбор средств в пользу ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Арест в Екатеринбурге подозреваемой в пособничестве ВСУ гражданки США стал шоком для семьи, рассказал URA.RU отец женщины. По его словам, родственники выясняют обстоятельства произошедшего.

Мы сами пока ничего не знаем. Мы в шоке. Для нас это трагедия, — заявил мужчина.

Ранее пресс-служба ФСБ России сообщила об аресте в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ. Средства направлялись в одну из украинских организаций для последующей закупки медикаментов, экипировки и боеприпасов для военных Вооруженных сил Украины.

В спецслужбе уточнили, что женщина имеет двойное гражданство — России и США. При этом известно, что в Штатах она участвовала в акциях в поддержку Киева. Против нее возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Кроме того, сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух местных жителей за шпионаж и передачу данных о военных ВС РФ Службе безопасности Украины. По информации российской спецслужбы, жители поселка Новоайдар содействовали СБУ с начала 2022 года, передавая сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава. Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье о шпионаже.