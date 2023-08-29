Отец фигуристки Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Дмитрий Горбачев, отец пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, выехал в Москву для участия в поисках дочери, пишет KP.RU. Он уточнил, что у него были очень хорошие отношения с ребенком.

Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Там такая информация пошла, что я не хочу комментировать. Очень хорошие отношения у нас были. Спасибо всем, — заявил отец спортсменки.

Фигуристка Алина Горбачева пропала без вести после тренировки на «Чкалов Арене» в Москве 28 августа. К поискам спортсменки подключились члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным отряда, фигуристка была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки в момент исчезновения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве в целях установления всех обстоятельств пропажи подростка. На Покровской набережной работают кинологи и сотрудники МЧС России. Они проверяют ближайший водоем. Детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская подтвердила продолжение поисков девочки.

Фигуристки, также посещающие «Чкалов Арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной. Местные жители утверждают, что в этом месте часто можно встретить мигрантов и асоциальных личностей, устраивающих пикники.