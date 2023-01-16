Отец фигуриста Костомарова рассказал о его состоянии Отец Костомарова рассказал, что состояние фигуриста остается стабильно тяжелым

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказал, что состояние спортсмена не меняется и остается стабильно тяжелым, передает «Матч ТВ». Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января.

Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет, — сказал Сергей Костомаров.

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию.

Костомаров болел неделю до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался, а приему лекарств предпочел купание в проруби. Кроме того, он продолжал выступления на льду даже с температурой выше 38 градусов.