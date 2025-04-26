Отец чемпиона Большунова вышел на связь после уничтожения дома снарядом ВСУ Отец Большунова заявил, что пострадал душевно из-за уничтожения ВСУ его дома

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Александр Большунов

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова рассказал РИА Новости, что пострадал душевно из-за обстрела и разрушения украинскими войсками его дома в Брянской области. Семья спортсмена успела покинуть место происшествия.

Я пострадал душевно, — отметил Александр Большунов — старший.

Дом родителей Большунова был разрушен прямым попаданием украинского боеприпаса. Несмотря на постоянные обстрелы и попытки ВСУ войти в населенный пункт, родители лыжника долго не решались покинуть родные места. Накануне, 25 апреля, дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, в результате чего начался пожар, все постройки сгорели.

Ранее стало известно, что попытки спасти иконы и святыни из выгоревшего храмового комплекса Новый Иерусалим под Белгородом остановлены. Причина — постоянная угроза новых обстрелов со стороны ВСУ. Строения храмового комплекса загорелись после сброса взрывных устройств. Оперативно прибывшие пожарные расчеты были атакованы дронами «Баба-яга» ВСУ, однако успели укрыться. По словам российских военных, работы возобновятся сразу после стабилизации обстановки и прекращения целенаправленных атак.