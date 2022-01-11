Отец 9-летней студентки МГУ отказался комментировать непосещение ею занятий

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений отказался комментировать сообщения пресс-службы факультета о непосещении экзаменов его дочерью, пишут «Известия». Он заявил, что вообще не понимает, о чём идёт речь, и призвал не плодить дезинформацию.

Я не знаю, о чём идёт речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу, — сказал Тепляков.

Ранее представители Московского государственного университета заявили, что студентка факультета психологии девятилетняя Алиса Теплякова не пришла на зачёты и экзамены в конце декабря и в последний раз была замечена на учёбе 8 сентября. На факультете пытались установить контакт с девочкой или её родителями и предложить индивидуальный план обучения, однако инициатива оказалась безуспешна.

На факультете также подчеркнули, что им ничего не известно о желании девочки продолжать обучение, однако в любом случае вуз готов разработать индивидуальный учебный план, как того хотели родители, если Теплякова сдаст сессию и закроет долги. Сам Евгений объяснял, что его дочь могла отсутствовать на экзаменах, поскольку семье не известно расписание сессии и зачётов, а сама Алиса не пропустила ни единого экзамена по неуважительной причине.