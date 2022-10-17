«Одышка и стеснение в шее»: врачи о признаках приближающегося инфаркта Одышка и стеснение в шее могут свидетельствовать о приближающемся инфаркте

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Возникновение регулярных болей в верхней части живота, стеснение в шее и горле, болей в верхних конечностях и левом плече, а также зубной боли во сне может говорить о приближающемся инфаркте миокарда, пишет LIVE 24 со ссылкой на китайское издание Sina.com. По словам врачей, такие признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как одышка, боли в области сердца, нарушение сердечного ритма могут проявляться еще до приступа.

За несколько дней до начала приступа может возникать боль в верхней части живота, которую легко спутать с проблемами с пищеварением и желудком, пишет издание. Также до инфаркта может возникать дискомфорт при дыхании и глотании, который сопровождается повышенным потоотделением. Помимо того, ишемия сердца способна иррадировать в левое плечо и прочие части тела, а также — причинять боль в конечностях.​

Если вы почувствовали хоть что-то из перечисленного, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Есть три самые «рискующие» в этом плане категории людей — это хроники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто ведет нездоровый образ жизни, а также пациенты, имеющие наследственную предрасположенность к порокам сердца. Им как раз нужно уделять повышенное внимание любым аномальным симптомам, — пишут авторы издания.

Китайские кардиологи Чжу Ин и Чжу Ин советуют для профилактики инфаркта миокарда отказаться от ночного бодрствования, которое увеличивает давление и провоцирует закупорку артерий, прекратить употребление алкоголя и табака, а также осуществлять активный контроль над гипертонией, гиперлипидемией и гипергликемией, так как эти заболевания увеличивают риск сердечного приступа.

Основные признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как сообщалось ранее, — это боль за грудиной, учащенное сердцебиение, одышка и появление отеков, однако есть и менее очевидные симптомы. Так, гипертония может развиваться бессимптомно и постепенно ослаблять организм, спустя время проявляясь в виде таких симптомов, как шум в ушах, тошнота, мушки перед глазами, утомляемость, нарушения сна и повышенная потливость. А на появление атеросклероза — образование холестериновых бляшек на внутренних стенках кровеносных сосудов — могут указать боли в мышцах ног и выпадение волос на них.