Отдых зимой в 2023–2024 годах: куда лететь, какие цены на Турцию, ОАЭ, Крым

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Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Повышение цен ожидается уже в октябре-ноябре. Сколько будет стоить отдых на популярных курортах?

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что подорожание коснется туров в Египет, Дубай, Таиланд, на Мальдивы и на Кубу.

«Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и в праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше», — заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Сколько будет стоить отдых в Таиланде, ОАЭ, на Кубе и Мальдивах

Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре, в ОАЭ, на Мальдивы, Сейшелы и на Кубу — с октября.

«В ноябре туры на Мальдивы с прямым перелетом на 15–20% выше, чем в сентябре — октябре. Более доступные тарифы предлагаются со стыковками в Бахрейне, Абу-Даби, Маскате — они дешевле на 20–30%, чем перелеты прямыми рейсами. На Сейшелах на ряд отелей рост цен в октябре составит до 20%, также подорожает отдых в Египте и Таиланде», — отметили в РСТ.

Фото: shutterstock.com Мальдивы

Недельный отдых в зимний период в четырехзвездочном отеле на двоих в Таиланде обойдется в среднем в 235 тысяч рублей. Слетать в Египет на тех же условиях можно примерно за 196 тысяч рублей.

Тур на семь дней в Объединенные Арабские Эмираты будет стоить от 160 тысяч рублей. Цены на путевки на Мальдивы зимой 2023–2024 годов поднимутся до 300 тысяч рублей.

Отдых на Кубе с трансфером, страховкой и питанием «все включено» на семь ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется от 279 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Что будет с ценами на путевки в Турцию

Юрий Барзыкин заявил «360», что в зимний период упадет стоимость на туры в Турцию и страны ближнего зарубежья.

«Тут и Белоруссия, и Казахстан, и Армения. То же самое — там не будет значительного роста. Грузия, если добавят назначение регионов и дополнительные рейсы, то, может, цены станут ниже», — отметил он.

По данным АТОР, недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции будет начинаться от 220 тысяч рублей.

Стоит ли ждать снижения цен на российских курортах

Вице-президент РСТ оценивает рост спроса на российские курорты этой зимой в 5–10%. При этом, по его мнению, отдых может выйти дешевле, чем за рубежом, поскольку в пакете нет дорогой перевозки и платежей в валюте. Однако стоит ждать подорожания на 15% туров в новогодние праздники.

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов рассказал, что стоимость туров по России в зимний период будет высокой. По его словам, сэкономить можно только том в случае, если купить путевки задолго до отпуска.

«В России ограничены места для размещения зимой — это Сочи, Красная Поляна, „Роза Хутор“. Цены были высокими в прошлый сезон, останутся такими же и в предстоящий. Это объясняется тем, что мест для размещения туристов недостаточно, и динамическое ценообразование приводит к тому, что с каждой покупкой оставшиеся места в отелях дорожают. Чем раньше люди задумаются об отдыхе, тем он обойдется дешевле», — объяснил он изданию «Эксперт Петербург».

Отдых в Крыму в конце 2023 года и в первые месяцы 2024-го станет более бюджетным, чем в Сочи. Зимой предлагаются скидки на лечебные, оздоровительные и профилактические программы, а также спа-процедуры. В некоторых санаториях и отелях в «тихий сезон» они включены в стоимость проживания либо предоставляются с минимальной оплатой. Как сообщает «Спутник в Крыму», можно ожидать снижения цен до 50%.

«Например, в Щелкино (Азовское море) снижение до 50%. Западный Крым — аналогичные ожидания, поскольку логистически добираться туда дольше и сложнее. В этой связи меньше бронирований, а значит, ниже цены», — заявила руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

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