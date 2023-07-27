«Отдуваются за всю страну»: Будина об атаках ВСУ на юг России Актриса Будина: жители южных регионов России отдуваются за всю страну

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Ольга Будина

Южные регионы России были готовы к началу специальной военной операции РФ на Украине, ждали ее, а теперь «отдуваются» за всю страну. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила актриса Ольга Будина после открытия предвыборного штаба кандидата в мэры Москвы Дмитрия Гусева. Так она прокомментировала высказывания своих коллег против СВО.

Мне очень жаль артистов, которые покинули нашу страну, если они действительно были профессионалами. С другой стороны, нашим артистам давно повышать свою политическую грамотность и вообще разбираться в том, что происходит. И прежде чем делать публичные заявления, не мешало бы сделать паузу и посмотреть не только пролиберальные, прозападные каналы, но и в глубину, — отметила Ольга Будина.

По мнению актрисы, в мировой политике происходят тектонические сдвиги. Она считает, что южные регионы России «давно были готовы к 24 февраля 2022 года».

Людям, выступающим сегодня против спецоперации, хорошо бы побеседовать с жителями этих регионов, почему он были готовы к этому и почему они ждали этого. И они с большим воодушевлением отнеслись к началу СВО. Потому что они в данном случае, извините, отдуваются за всех нас, — подчеркнула Будина.

27 июля актриса Ольга Будина стала доверенным лицом идущего на выборы мэра Москвы депутата «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева и вошла в тройку кандидатов в сенаторы (вместе с депутатами Михаилом Делягиным и Николаем Бурляевым).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела поселка Красное в Шебекинском городском округе со стороны ВСУ местный комбайнер получил осколочное ранение. Мужчина в момент атаки работал в поле. Гладков отметил, что осколками от снарядов оказался поврежден комбайн.

Также 27 июля стало известно об атаке БПЛА на село Лозовая Рудка в Белгородской области. Дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.