Отцу-тирану Хачатурян вынесли приговор: обвиняемых в резне сестер отпустят?

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Крестина Хачатурян (справа) и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна

Бутырский суд Москвы признал покойного Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми — Крестиной, Ангелиной и Марией. В скором времени начнется рассмотрение дела сестер, которые обвиняются в убийстве отца. Отпустят ли их на свободу, как девушки живут сейчас — в материале NEWS.ru.

Какое решение вынес суд по делу Михаила Хачатуряна

Бутырский районный суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией, а также в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью. Уголовное дело было прекращено в связи с гибелью подсудимого.

Кроме того, судьи установили вину Хачатуряна в изготовлении и распространении порнографических материалов. Он отправлял их подруге дочерей, говорится в обвинительном заключении.

Сестер Хачатурян могут отпустить на свободу после приговора их отцу

Обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну повлияет на дело девушек, сообщил NEWS.ru их адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, теперь следствие будет сопоставлять тяжесть преступления отца и действия сестер.

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«Мы рассчитываем, что это (обвинительный приговор Хачатуряну. — NEWS.ru) будет прямым неоспоримым доказательством, что они (сестры Хачатурян. — NEWS.ru) находились в состоянии необходимой обороны. Это, соответственно, исключает для них уголовную ответственность», — объяснил Пакулин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева)

Когда вынесут приговор сестрам Хачатурян

Приговор, вынесенный судом по делу Хачатуряна, скорее всего, будет обжалован, заявил Пакулин. По его словам, сторона защиты, вероятно, подаст апелляцию, так как родственники покойного не согласны с выводами. Они утверждали, что обвинения в насилии — это фантазии дочерей, которые якобы все выдумали, чтобы избежать ответственности или смягчить себе наказание.

«В любом случае это займет какое-то время, потому что дело объемное, нужно будет его подготовить к апелляции», — сообщил Пакулин.

По словам адвоката, затем начнется рассмотрение дела сестер Хачатурян. Пакулин высказал мнение, что оно не затянется на годы, как дело их отца.

«Я думаю, что все будет развиваться более динамично. Там (в деле Хачатуряна. — NEWS.ru) были такие факторы, которые очень сильно „помогли“ затянуть эти сроки», — сказал адвокат.

Ранее защитница Ангелины Хачатурян Мари Давтян сообщила NEWS.ru, что процесс по делу отца девушек идет крайне медленно по нескольким причинам. Первая, по ее словам, заключается в том, что его рассматривают трое судей.

«По желанию стороны защиты Михаила Хачатуряна процесс рассматривается составом из трех судей. Это серьезно замедляет рассмотрение дела», — высказала мнение Давтян.

Вторая причина состоит в том, что в нем фигурируют несколько десятков свидетелей, которых нужно было допросить об обстоятельствах более чем пятилетней давности, подчеркнула адвокат.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Ярослав Пакулин

После того как судебное разбирательство по делу Хачатуряна закончено, решение в отношении его дочерей может быть вынесено в течение года, отметил Пакулин.

Как живут сестры Хачатурян

Сейчас сестры Хачатурян по-прежнему находятся под наложенными на них судом ограничениями, сказал Пакулин. По его словам, в частности, им нельзя покидать дом в ночное время, общаться друг с другом и со свидетелями по делу. Сестры живут в разных квартирах в Москве.

«Девушки очень сильно надеются на то, что с них будут сняты обвинения. Терпеливо ждут, что им сейчас остается? Сейчас просто нужно запастись терпением», — сообщил Пакулин.

Как рассказала NEWS.ru мать девушек Аурелия Дундук, сестры очень устали и соскучились друг по другу. По ее словам, из-за стресса у них появились проблемы со здоровьем.

Мать отметила, что в 2025-м старшая сестра Крестина собирается поступить в один из московских университетов на экономиста. Девушка планировала стать студенткой годом ранее, но у нее не получилось это сделать из-за судебных заседаний и ограничений.

Дундук сообщила, что Крестина и Ангелина встречаются с молодыми людьми, но не живут вместе с ними. Они не собираются съезжаться до церемонии бракосочетания. Девушки думают о том, чтобы сыграть свадьбы, однако до завершения судебных разбирательств об этом не может быть и речи, рассказала их мать. По ее словам, дочери не представляют себе, как будут отмечать этот важный день друг без друга. По этой причине они планируют выйти замуж только после вынесения вердикта по их делу.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Мария Хачатурян у здания Бутырского суда

«У каждой из них есть мечты и планы, как они будут жить после того, как все это закончится. Но они бы не одобрили, если бы я подробно рассказала об этом», — добавила Дундук.

Что произошло с сестрами Хачатурян

27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными ножевыми ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. В ходе допроса они признались в содеянном, но заявили, что отец систематически издевался над ними и насиловал их.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело против отца сестер Хачатурян. Следствие нашло подтверждения показаниям девушек об издевательствах.

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