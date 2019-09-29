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Росстат планирует переориентироваться на более широкую аудиторию. Публикуемая службой информация станет понятной не только экспертам, но и простым гражданам.

Наша задача — научиться разговаривать с каждой аудиторией на их языке, — цитирует ТАСС главу организации Павла Малкова.

По его словам, для того, чтобы стать ближе к народу, Росстату необходимо внедрить ряд дополнительных технологий. В настоящее время ведомство старается сделать свою информационную систему более гибкой и способной быстро реагировать на запросы.

Малков пояснил, что речь идёт о международном стандарте статистического процесса, основанного на применении технологий GSBPM (Generic Statistical Business Process Model). Служба приводит свои информсистемы в соответствие с этой моделью.

Ранее News.ru писал, что Росстат планирует перейти на новый принцип расчёта индекса потребительских цен. Он будет основан на административных данных органов власти.