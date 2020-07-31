Отчуждение территорий РФ приравняли к экстремизму

https://static.news.ru/photo/4cce9302-d344-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Chernov/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории. Инициатива принадлежит депутату ГД РФ Павлу Крашенинникову и сенатору Андрею Клишасу. Текст ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Закон уточняет понятие экстремистской деятельности и предполагает, что нарушение территориальной целостности государства, в том числе отчуждение части её территории, является экстремизмом, передаёт РИА Новости.

В одобренных лидером новшествах также присутствуют инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению. УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Соответствующие изменения внесут в УК РФ. УПК РФ и КоАП. Призыв против территориальной целостности РФ сможет повлечь за собой штрафами размером до 300 тыс. руб. Если лицо впервые совершило данное правонарушение, то его подвергнут административной ответственности. В этом случае денежное взыскание будет составлять 30-60 тысяч рублей для физлиц, для должностных накажут на 60-100 тысяч, юридических на 200-300 тысяч. Повторные деяния обернутся штрафами до 400 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырёх лет.

Накануне Путин поручил кабмину проработать вопросы изменения действующего законодательства с учётом поправок, которые не были включены в Конституцию РФ.

Предложения кабмина должны быть представлены в срок до 15 декабря. Ответственными за эту работу являются премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенниников и специалист по конституционному праву доктор юридических наук Талия Хабриева.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,9%. Поправки поддержали 77,9% из числа проголосовавших.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной. По её словам, Конституция 2020 года является российской национальной Конституцией, тогда как Основной закон 1993 года был адаптацией западных образцов и практик к российской реальности.