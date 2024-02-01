Отчисленный сын бойца СВО сможет снова использовать льготу для поступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын участника специальной военной операции, которого отчислили из МФТИ после первой сессии, сможет снова воспользоваться своей льготой для поступления, заявили «Подъему» в пресс-службе вуза. Представители учебного заведения пояснили, что молодой человек может пользоваться своей льготой для поступления неограниченное количество раз.

В настоящей редакции закона об образовании норма о поступлении участников СВО и их детей в вузы РФ на льготных условиях не имеет срока действия, что дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз, — отметили в МФТИ.

В вузе добавили, что студент не смог справиться с шестью предметами, по которым у него образовались академические задолженности. Известно, что сын военного поступил в Физтех летом 2023 года с самым низким баллом в истории, он набрал 127 баллов на ЕГЭ при проходных 290.

Об отчислении молодой человек рассказал в своем блоге. Он отметил, что теперь ему, наконец, захотелось пойти на тренировку, чтобы бить людей во время спаррингов. Студент признался, что первые полтора месяца учебы прошли отлично, но после этого он пропустил полторы недели из-за болезни. Нагнать остальных оказалось для него слишком сложным делом, несмотря на все усилия.