Отчищаем самый жесткий налет! 3 экосредства для сияния плитки

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Хотите, чтобы плитка блестела без вредной химии? Эти простые и безопасные методы помогут легко справиться даже с сильными загрязнениями при использовании только натуральных ингредиентов!

Сода + уксус (для жира и мыльного налета)

Смешайте 3 ст. л. соды с водой до пастообразного состояния. Нанесите на плитку, затем сбрызните уксусом. После реакции (шипения) потрите мягкой губкой и смойте. Отлично удаляет жир в кухне!

Лимонная кислота (для известкового налета)

Растворите 2 ст. л. лимонной кислоты в 1 л теплой воды. Нанесите на плитку, оставьте на 10 минут, затем протрите. Особенно хорошо работает в ванной против белесых разводов.

Перекись водорода (для плесени в швах)

Смешайте перекись с водой 1:1, нанесите на проблемные участки на 30 минут. Затем почистите старой зубной щеткой. Безопасно для цветной плитки!

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