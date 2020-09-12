Отчим несколько месяцев истязал шестилетнюю девочку в Ивановской области

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Суд приговорил к трём годам лишения свободы 27-летнего жителя Ивановской области, который на протяжении нескольких месяцев избивал и унижал свою шестилетнюю падчерицу.

В правоохранительные органы обратилась бабушка ребёнка, которой девочка пожаловалась на отчима. Следствию удалось выяснить, что обвиняемый неоднократно в отсутствие матери падчерицы избивал её ремнём и оскорблял.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённому предстоит в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал троих мужчин, обвиняемых во множественных случаях сексуального насилия над детьми. По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году. Та позволяла им истязать и насиловать своих двоих детей, старшему из которых 11 лет. Иногда это происходило прямо на глазах у женщины. Недавно мать скончалась. Детей поместили в учреждение соцзащиты, писал NEWS.ru.