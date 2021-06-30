Отчим Кокорина рассказал детали конфликта с полицейскими

Кирилл Логинов, отчим задержанного Кирилла Кокорина, рассказал детали конфликта брата футболиста «Фиорентины» с полицией. Его слова приводит телеканал «360».

Он заявил, что правоохранители пытались задержать Григоряна, друга Кокорина. А когда Кирилл начал снимать это на телефон, полицейские отняли у него гаджет и тоже задержали.

Сами себя поставили в такое положение, вынуждены были что-то придумывать. Про какое-то хулиганство, потом про неповиновение, потом ещё что-то, дабы придать этой ситуации какой-то законный вид, — сказал Логинов.

30 июня сообщалось, что Кокорин-младший пытался прорваться в ЦМТ, где пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным. Там его и задержали. Видео с допросом попало в Сеть.