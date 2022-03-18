Отцам в декрете предложили помочь в обучении новым профессиям

Партия «Единая Россия» предложила помочь отцам в декрете заниматься профессиональным переобучением, сообщает «Парламентская газета». Один из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что соответствующие программы есть для безработных, для людей старше 50 лет, для матерей — но до сих пор не для отцов.

В декретный отпуск с детьми мамы идут в 87 раз чаще, чем папы. И если в нашем скорее всё-таки патриархальном обществе случается такое, что папа остаётся дома с ребёнком, то это значит, что он просто вынужден так сделать. Возможно, у него ниже заработная плата, меньше возможностей трудоустроиться, хуже с карьерным продвижением. Это значит, что ему как никому другому нужна такая поддержка со стороны государства — бесплатное получение профессии, востребованной на рынке труда, — сказала Бессараб.

Она добавила, что получить такую поддержку смогут не более 500 тысяч человек в год, но она является социально значимой, ведь отцы должны иметь те же права, что и матери.

Помощь будет оказываться через центры занятости, объяснила депутат. Мужчины смогут учиться тем профессиям, которые они выберут.

Ранее авиадиспетчер аэропорта Внуково, феминистка Элина Махровая объяснила, что мужчины гораздо реже уходят в декрет по двум причинам. Либо считают уход за детьми исключительно женским занятием, либо сталкиваются с сопротивлением работодателя.