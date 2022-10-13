Отцам с тремя детьми позволят получить отсрочку от мобилизации Минобороны России предоставило отсрочку от армии отцам с тремя и более детьми

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Министерство обороны России изменило критерии предоставления отсрочки от мобилизации — теперь для этого нужно иметь на иждивении трех и более детей до 16 лет, передает «Парламентская газета». Эта норма заменит предыдущую, согласно которой нужно было иметь четырех детей младше этого возраста. Существование соответствующих документов, которые уже несколько дней активно распространяются в соцсетях и Telegram-каналах, подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, они до сих пор не были официально опубликованы, так как проходят по категории документов для служебного пользования.

Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации, — заявил депутат.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила министру обороны Сергею Шойгу правительственную телеграмму, попросив дать поручение официально разъяснить военкоматам и гражданам, что есть утвержденный в начале октября порядок предоставления отсрочек, так как некоторые военкоматы продолжают работать по старым правилам.

В комитет поступило более 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, предусмотренными Порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года, утвержденным начальником Генерального штаба <...> Военкоматы отрицают наличие такого Порядка. В итоге продолжается мобилизация граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, — уточнила она.

Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов и «четкие критерии по брони» от мобилизации. Кроме того, правозащитники обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, тогда как в остальных регионах «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.