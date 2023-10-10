Отца трехлетнего мальчика с СМА позвали в Минздрав на переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отца трехлетнего мальчика из Екатеринбурга, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), вызвали в Минздрав на переговоры, сообщила адвокат Юлия Липинская, передает издание «Подъем». По ее словам, Дмитрий Бахтин во вторник, 10 октября, вышел к зданию министерства, там к нему спустились сотрудники и пригласили внутрь.

Сегодня Дмитрий вышел к зданию Министерства здравоохранения <...> К нему вышли двое сотрудников Минздрава, он зашел в здание. Сейчас ожидаются еще сотрудники трех департаментов. Начались переговоры, — рассказала адвокат.

Накануне мужчину задержали в Москве на Красной площади, где он проводил одиночный пикет с плакатом «Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Спасите ребенка!». Вместе с ним также задержали журналистку канала SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которая снимала акцию. Обоих доставили в отделение полиции «Китай-город». Позже их отпустили без составления протокола.

Два года назад маленькому екатеринбуржцу сделали дорогостоящий укол. Это спасло ему жизнь, однако не поставило на ноги. Впоследствии медики пообещали бесплатно выдать ему другой препарат, который нужно принимать пожизненно. Но спустя несколько дней передумали и отправили его на новый консилиум. По этой причине родители мальчика отправилась в Москву. Там Бахтин также вышел на пикет и был задержан. Позже его отпустили.